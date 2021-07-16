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Участвовавший в учениях Sea Breeze американский эсминец покинул Черное море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke USS Ross покинул Черное море. Он принимал участие в международных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 6-го оперативного флота США.

"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Ross и экспедиционный быстроходный транспортный корабль класса Spearhead класса Spearhead USNS Yuma начали движение в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Эсминец вошел в Черное море 26 июня для участия в международных учениях Sea Breeze. Во время маневров USS Ross вместе с кораблями из Украины Болгарии, Грузии, Италии, Румынии, Турции и Великобритании отрабатывали совместные операции на море.

Прохождение американских кораблей через Босфор наблюдали жители Турции. Они выложили в соцсетях фотографии эсминца.

Напомним, международные учения Sea Breeze 2021 начались в Черном море 28 июня. Маневры находились под пристальным вниманием России. Для наблюдения за ними российские спецслужбы прибегали к хитростям и даже угрозам.

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Соединенные Штаты АмерикиученияЧерное мореэсминец