Участвовавший в учениях Sea Breeze американский эсминец покинул Черное море

"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Ross и экспедиционный быстроходный транспортный корабль класса Spearhead класса Spearhead USNS Yuma начали движение в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Эсминец вошел в Черное море 26 июня для участия в международных учениях Sea Breeze. Во время маневров USS Ross вместе с кораблями из Украины Болгарии, Грузии, Италии, Румынии, Турции и Великобритании отрабатывали совместные операции на море.

Прохождение американских кораблей через Босфор наблюдали жители Турции. Они выложили в соцсетях фотографии эсминца.