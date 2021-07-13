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Россияне имитировали поломку корабля, чтобы следить за учениями Sea Breeze

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Киев, Вторник 13 июля 2021 19:43
Россияне имитировали поломку корабля, чтобы следить за учениями Sea Breeze Фото: корабль ФСБ РФ имитировал поломку, чтобы следить за учениями Sea Breeze (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Многонациональные военные учения Sea Breeze в Черном море постоянно находились под пристальным вниманием России. Для наблюдения за маневрами российские спецслужбы прибегали к хитростям и угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники отметили, что корабли Черноморского флота и ФСБ РФ проходили в непосредственной близости от кораблей ГПСУ и сопровождали международные тактические группы стран НАТО.

"Особое беспокойство (у россиян - ред.) вызвало приближения участников международных учений Sea Breeze-2021 в районы газоконденсатных месторождений в Черном море", - отметили в Госпогранслужбе.

Российская сторона, отмечают пограничники, неоднократно использовала "угрожающие нотки" в сообщениях по отрытым каналам международной морской безопасности. Россияне объявляли районы закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей признавался ими опасным, раздавались требования немедленно сменить его и покинуть район месторождений.

Для слежения за учениями Sea Breeze россияне шли на хитрости. Так, патрульный корабль погранслужбы ФСБ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое нахождение в точке наблюдения за военными кораблями международной группы в непосредственной близости от территориальных вод Украины, использовал сигнал "судно без возможности управления". При этом от помощи украинских пограничников россияне отказались.

Фото: корабль ФСБ РФ имитировал поломку, чтобы следить за учениями Sea Breeze (dpsu.gov.ua)

Напомним, 28 июня в Черном море начались учения Sea Breeze 2021.

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Государственная пограничная служба Российская Федерация учения Черное море
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