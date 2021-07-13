Россияне имитировали поломку корабля, чтобы следить за учениями Sea Breeze

Многонациональные военные учения Sea Breeze в Черном море постоянно находились под пристальным вниманием России. Для наблюдения за маневрами российские спецслужбы прибегали к хитростям и угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники отметили, что корабли Черноморского флота и ФСБ РФ проходили в непосредственной близости от кораблей ГПСУ и сопровождали международные тактические группы стран НАТО.

"Особое беспокойство (у россиян - ред.) вызвало приближения участников международных учений Sea Breeze-2021 в районы газоконденсатных месторождений в Черном море", - отметили в Госпогранслужбе.

Российская сторона, отмечают пограничники, неоднократно использовала "угрожающие нотки" в сообщениях по отрытым каналам международной морской безопасности. Россияне объявляли районы закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей признавался ими опасным, раздавались требования немедленно сменить его и покинуть район месторождений.

Для слежения за учениями Sea Breeze россияне шли на хитрости. Так, патрульный корабль погранслужбы ФСБ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое нахождение в точке наблюдения за военными кораблями международной группы в непосредственной близости от территориальных вод Украины, использовал сигнал "судно без возможности управления". При этом от помощи украинских пограничников россияне отказались.

Фото: корабль ФСБ РФ имитировал поломку, чтобы следить за учениями Sea Breeze (dpsu.gov.ua)