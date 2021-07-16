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Американський есмінець, який брав участь у навчаннях Sea Breeze, покинув Чорне море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський ракетний есмінець Arleigh Burke USS Ross покинув Чорне море. Він брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 6-го оперативного флоту США.

"Ракетний есмінець типу Arleigh Burke USS Ross і експедиційний швидкохідний транспортний корабель класу Spearhead класу Spearhead USNS Yuma почали рух в південному напрямку з Чорного моря в Середземне після завершення морських операцій і навчань разом з союзниками і партнерами по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Есмінець увійшов в Чорне море 26 Червня для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze. Під час маневрів USS Ross разом з кораблями з України Болгарії, Грузії, Італії, Румунії, Туреччини та Великобританії відпрацьовували спільні операції на морі.

Проходження американських кораблів через Босфор спостерігали жителі Туреччини. Вони виклали в соцмережах фотографії есмінця.

Нагадаємо, міжнародні навчання Sea Breeze 2021 почалися в Чорному морі 28 червня. Маневри перебували під пильною увагою Росії. Для спостереження за ними російські спецслужби вдавалися до хитрощів і навіть погроз.

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