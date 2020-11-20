Участники табачного рынка Украины назвали главные проблемы отрасли

Власть должна наладить конструктивный диалог с табачным бизнесом для совместного решения основных проблем отрасли. Среди которых - фискальная политика государства и ее влияние на рост нелегального рынка, противоречивая и порой нелогичная регуляторная политика в отношении табачной отрасли, длительная монополизация табачного рынка и необходимость гармонизации украинского и европейского законодательства в этой сфере.

Об этом заявили участники рынка на первой конференции дискуссионной платформы Tobacco Market Vision 17 ноября 2020 года, пишет lb.ua.

Во встрече принимали иностранные компании-производители, дистрибьюторы сигарет, представители Лиги Антитраста, Федерации работодателей, Торгово-промышленной палаты Украины, Европейской бизнес-ассоциации и других организаций.

Относительно фискальной политики государства, основной вывод участников неутешительный – Украина теряет налоговые поступления из-за значительно быстрого роста стоимости легального продукта, связанного со значительным фискальным давлением на отрасль.

По мнению участников дискуссии, резкий рост стоимости сигарет, которое несопоставим с ростом покупательной способности населения, является одной из причин роста нелегального рынка.

"Необходимо немедленно на это реагировать, поскольку превышение доли нелегального рынка в 10%, это тот рубикон, после которого ситуация будет неконтролируемой", - сказал Гинтаутас Диргелла из компании JTI Украина.

Также участники отмечали, что быстрым повышением табачных акцизов, Украина защищает Европейский рынок от потока контрабанды, однако "открывает ворота" для потока контрабанды на свой внутренний рынок.

"Нужно расстрочить поднятие акцизных ставок до 2030 г. Таким образом, Украина выполнит свои обязательства перед ЕС, а также защитит свой собственный рынок и сохранит поступление в Государственный бюджет", - предложила представитель Imperial Tobacco в Украине Юлия Завалишина.

По мнению участников такое решение вопроса абсолютно логичное. Эксперты предлагают рассматривать его в комплексе с решением вопроса рентабельности розничной торговли.

Участники конференции Tobacco Market Vision также много внимания уделили вопросу затягивания процесса демонополизации оптовой торговли сигарет, а также нелогичным и даже деструктивным попыткам правительства фактически легализовать табачную монополию из-за введения на рынок "национального оператора".

По мнению участников дискуссии, такие действия правительства прямо противоречат национальному законодательству, а также международным обязательствам Украины, в т.ч. европейскому законодательству. В частности, это противоречит Европейской Директиве 2014/40/ЕС, которая регулирует отношения в сфере оборота табачных изделий.

"Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования", - считает вице-президент ассоциации "Специализированная торговля" Антон Сухомлин.

Эксперт отметил, что надеется на коммуникацию и регулярный диалог между всеми заинтересованными сторонами.

"Если цель власти создать прозрачный и контролируемый табачный рынок - методы должны быть другими. Не нужно реинкарнировать табачную монополию под видом "национального оператора." На самом деле решение проблемы функционирования табачного рынка и метод такого решения лежат на поверхности. При этом, принцип такого метода - win-win, когда выигрывают все участники, даже те, кто параноидально боится потерять господствующие позиции на рынке", - отметил Сухомлин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина находится в ТОП-5 поставщиков контрабандных и контрафактных сигарет в ЕС.

В 2019-м году в Евросоюз из Украины поставили 2,4 миллиарда сигарет, каждая 18-я сигарета - нелегальная.