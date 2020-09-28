Украина вошла в ТОП-5 поставщиков контрабандных сигарет в ЕС

Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

Украина находится в ТОП-5 поставщиков контрабандных и контрафактных сигарет в ЕС. В 2019-м году в Евросоюз из Украины поставили 2,4 миллиарда сигарет, каждая 18-я сигарета - нелегальная.

Об этом сообщает НВ.

Как отмечает издание, со ссылкой на данные сайта "Ні контрабанді", созданного компанией JTI в партнерстве с фискальной и пограничной службами, в последние годы растет доля контрабанды из Беларуси. В частности, через Украину идет контрабандный товар табачной фабрики "Неман", а также транзитом через морскую границу Украины доставляют контрабанду из Китая.

"Хотя Беларусь - наибольший "поставщик" такой продукции, большая часть уходит дальше в Европу, а в Украине продается примерно пятая часть белорусской контрабанды", - пишет НВ.

Еще один крупный источник нелегальных сигарет - поддерживаемые Россией самопровозглашенные территории: Приднестровье, а также марионеточные образования в Донецкой и Луганской областях, как и сама РФ.

В Приднестровье и ОРДЛО уже налажено собственное производство табачной продукции: как индустриальное, так и кустарное. В граничащих с ними и Россией областях Украины погранслужба выявляла целые склады с "теневыми" сигаретами.

Также в этом году наблюдается стремительный рост контрафакта (подделки брендов). По данным профильной ассоциации "Укртютюн", каждая пятая нелегальная пачка - это контрафакт известных брендов.

За семь месяцев нынешнего года в Украине "поймали" 5,5 миллиона пачек контрабандных сигарет, сообщили в Гостаможенной службе. Представитель ведомства Сергей Демченко отмечает, что из них более миллиона пачек должны были отправиться дальше - в Евросоюз. Основной пункт назначения — Польша. Оттуда нелегальные сигареты могут путешествовать по всему ЕС.

При слишком высокой цене на сигареты или при резком повышении акцизов спрос на относительно дешевую контрабандную продукцию тоже начинает расти. А с ростом спроса растет и предложение — в итоге получается замкнутый круг, который раскачивает "теневую»" торговлю.

В прошлом году доля нелегальных сигарет в Украине превысила 6%.

"Маховик контрабанды из-за роста акцизов и недостаточно эффективной антиконтрабандной политики государства может раскачиваться до такой степени, что на его остановку понадобятся годы. Таким образом, при отсутствии решительной программы действий риски будут возрастать — а с ними и потери госбюджета", - резюмирует НВ.

Напомним, ранее сообщалось, что "теневой" рынок табачных изделий ежегодно увеличивается и оказывает сильное влияние на украинскую экономику.