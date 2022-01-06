Участники штурма Капитолия баллотируются на должности в США, - Politico
В США баллотируются на выборные должности по меньшей мере 57 участников событиях 6 января. Десятки из них штурмовали Капитолий или посетили митинг Save America, предшествовавший беспорядкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Вместо того чтобы лишить права на государственную службу, события 6 января "послужили политическим плацдармом для десятков республиканцев, которые в этом году будут участвовать в выборах на федеральные, государственные и местные должности".
Как сообщается, только в прошлом году 11 протестующих были избраны на должности от законодательного органа штата в городской совет и в школьный совет.
В этом году более двух десятков баллотируются в Конгресс, законодательное собрание штата или на должности исполнительной власти, включая по крайней мере двух протестующих, фактически вошедших в Капитолий.
В частности, Джейсон Хоуленд, которого сфотографировали внутри Капитолия США 6 января, баллотируется в парламент штата Мичиган.
По меньшей мере, пятеро участников событий 6 января готовятся к губернаторской гонке, среди них Даг Мастриано, сенатор штата Пенсильвания и ведущий голос в национальном движении за дискредитацию результатов выборов 2020 года.
Напомним, комитет Палаты представителей заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа за несколько часов до штурма Капитолия.
Отметим, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.