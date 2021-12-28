ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Конгрессе изучат, о чем говорил Трамп перед штурмом Капитолия

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 28 декабря 2021 02:31
В Конгрессе изучат, о чем говорил Трамп перед штурмом Капитолия Фото: Дональд Трамп (twitter.com realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа. Он сделал его за несколько часов до начала беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, ночью 5 января Трамп позвонил из Белого дома некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне и призвал их "найти способы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов".

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов бороться на президентских выборах с экс-президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что примет участие в президентской гонке, если будет здоров.

Байден также призвал привлечь к ответственности всех виновных в штурме здания Конгресса США после выборов 2020 года, причем вне зависимости от занимаемого положения в обществе

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Капитолий
NEWS
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад