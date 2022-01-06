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Учасники штурму Капітолію балотуються на посади в США, - Politico

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Вашингтон, Четвер 06 січня 2022 03:49
Учасники штурму Капітолію балотуються на посади в США, - Politico Фото: учасники штурму Капітолію балотуються на посади в США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 учасників 6 січня. Десятки з них штурмували Капітолій або відвідали мітинг Save America, що передував заворушенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Замість того щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".

Як повідомляється, тільки торік 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату в міську раду і в шкільну раду.

Цього року понад два десятки балотуються в Конгрес, законодавчі збори штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли в Капітолій.

Зокрема, Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.

Щонайменше, п'ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія і провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.

Нагадаємо, комітет Палати представників зацікавився телефонним дзвінком екс-президента США Дональда Трампа за кілька годин до штурму Капітолію.

Відзначимо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

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Капітолій
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