Учасники штурму Капітолію балотуються на посади в США, - Politico
У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 учасників 6 січня. Десятки з них штурмували Капітолій або відвідали мітинг Save America, що передував заворушенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Замість того щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".
Як повідомляється, тільки торік 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату в міську раду і в шкільну раду.
Цього року понад два десятки балотуються в Конгрес, законодавчі збори штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли в Капітолій.
Зокрема, Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.
Щонайменше, п'ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія і провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.
Нагадаємо, комітет Палати представників зацікавився телефонним дзвінком екс-президента США Дональда Трампа за кілька годин до штурму Капітолію.
Відзначимо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.