Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину

В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.
Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.
"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", - написал Шмигаль.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы.