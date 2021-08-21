UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину

Автор: РБК-Украина

В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.

"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", - написал Шмигаль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияКрымская платформа