Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну

В Україну прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він прийме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних та туристичних питань.
Грузинська делегація також візьме участь в саміті Кримської платформи.
"Радий вітати Прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні... Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів", - написав Шмигаль.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що одна країна під тиском Росії відмовилася від Кримської платформи.