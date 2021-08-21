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Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину

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Суббота 21 августа 2021 12:55
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину Фото: премьер-министр Грузии прибыл в Украину (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: РБК-Украина

В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.

"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", - написал Шмигаль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы.

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