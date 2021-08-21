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Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну

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Субота 21 серпня 2021 12:55
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну Фото: прем'єр-міністр Грузії прибув в Україну (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: РБК-Україна

В Україну прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він прийме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних та туристичних питань.

Грузинська делегація також візьме участь в саміті Кримської платформи.

"Радий вітати Прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні... Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів", - написав Шмигаль.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що одна країна під тиском Росії відмовилася від Кримської платформи.

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Грузія Кримська платформа
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