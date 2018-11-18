Участники саммита АТЭС не смогли договориться относительно торговли

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Страны-участницы пытались договориться о свободной торговле до 2020 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что представители 21 страны-участницы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, не смогли договориться относительно итоговой декларации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Трюдо, страны-участницы саммита, который состоялся на фоне торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, имели разные взгляды на вопросы торговли. Канадский премьер добавил, что США и Китай также несут ответственность за неудачную попытку договориться во время саммита.

Как сообщил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'нил, заявление по результатам саммита будет опубликовано в ближайшие дни. О'нил отметил, что страны пытались договориться о свободной торговле до 2020 года.

"Весь мир взволнован из-за напряженности между Китаем и США", - подчеркнул он.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если они хотят избежать холодной войны с США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Китая Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины, расширить доступ на рынок и увеличить объем импорта из-за рубежа на фоне торгового спора с Соединенными Штатами Америки.