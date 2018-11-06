В Китае пообещали увеличить объем импорта на фоне торгового спора с США

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/poroshenkopetro)

Си Цзиньпин пообещал понизить пошлины, расширить доступ на рынок и увеличить объем импорта из-за рубежа

Председатель Китая Си Цзиньпин пообещал понизить пошлины, расширить доступ на рынок и увеличить объем импорта из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Лидер Китая сделал заявление в преддверии международной импортной выставки (CIIE), которая проходит с 5 по 10 ноября. В ней участвуют тысячи зарубежных компаний и китайские потребители, при этом Пекин стремится показать возможности второй по величине в мире экономики в плане импорта.

Си также сказал, что Китай ускорит открытие образовательного, телекоммуникационного и культурного секторов, в то же время защитив интересы зарубежных компаний и наказав тех, кто нарушает право интеллектуальной собственности.

По словам Си, он ожидает, что в следующие 15 лет Китай импортирует товары стоимостью 30 триллионов долларов и услуги стоимостью 10 триллионов долларов.

Напомним, Bloomberg ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговую сделку с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине. В частности, Трамп попросил ключевых сотрудников Белого дома начать подготовку условий новой торговой сделки с Китаем. Также сообщается, что стимулом к этому стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином 1 ноября.

С начала 2018 года США в несколько подходов ввели торговые пошлины против Китая, под ограничения попал импорт на более чем 250 млрд долларов.