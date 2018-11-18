Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо торгівлі

Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Країни-учасниці намагалися домовитися про вільну торгівлю до 2020 року

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що представники 21 країни-учасниці саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї, не змогли домовитися щодо підсумкової декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами Трюдо, країни-учасниці саміту, який відбувся на тлі торгівельного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм, мали різні погляди на питання торгівлі. Канадський прем'єр додав, що США та Китай також несуть відповідальність за невдалу спробу домовитися під час саміту.

Як повідомив прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Пітер О'ніл, заява за результатами саміту буде опублікована найближчими днями. О'ніл зазначив, що країни намагалися домовитися про вільну торгівлю до 2020 року.

"Весь світ схвильований через напруженість між Китаєм та США", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо вони хочуть уникнути холодної війни з США.

Раніше, РБК-Україна повідомляло, що очільник Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв знизити мита, розширити доступ на ринок і збільшити обсяг імпорту з-за кордону на тлі торгівельної суперечки із Сполученими Штатами Америки.