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Вице-президент США заявил о готовности к холодной войне с Китаем

Новости » Политика    14.11.2018 - 05:56
Вице-президент США заявил о готовности к холодной войне с Китаем
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс считает, что экономика США способна выдержать такую эскалацию

Во время интервью вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если они хотят избежать холодной войны с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем, если Пекин изменит свою военную и экономическую политику. Он сообщил, что ситуация вокруг США и Китая зависит во многом от Аргентины, где должна пройти запланированная встреча Трампа и Си Цзиньпина во время саммита G20.

В том случае, если Китайская сторона не пойдет на уступки, то США готовы усилить политическое и экономическое давление на Пекин. Пенс подчеркнул, что США имеет достаточно сильную экономику для того, чтобы выдержать такую эскалацию, в отличие от экономики Китая, которая "менее долговечна".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США выступают против роста военной активности Китая в Южно-Китайском море. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не поддерживают одностороннее увеличение военной активности Китая в Южно-Китайском море и увеличивают свою активность в его водах.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайхолодная войнаМайк Пенс
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