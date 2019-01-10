Импорт подержанных авто в Украину впервые превысил ввоз новых машин

Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снижение ставок акцизов и легализация поддержанных авто на еврономерах способствует росту спроса на б/у автомобили

Импорт подержанных автомобилей в 2018 году впервые за всю историю украинского авторынка превысил ввоз новых машин. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали назад: почему украинцы стали меньше покупать новые автомобили".

Как отмечается в материале, в 2018 году в Украине было продано 78,4 тысяч новых легковых автомобилей, на 2,4% меньше, чем было реализовано машин годом ранее. При этом в 2018 году в Украину импортировали 120 тысяч подержанных автомобилей.

По словам директора по маркетингу компании "Рено Украина" Оксаны Борейко, к концу 2018 года импорт б/у автомобилей составлял два автомобиля к одному новому.

"Почти половина из импортных подержанных автомобилей составляют машины возрастом до пяти лет. Это и есть реальная конкуренция рынку новых автомобилей. В этом и состоит причина стагнации рынка новых пассажирских машин", - уверена Борейко.

Снижение продаж новых автомобилей, по мнению директора AUTO-Consulting Олега Омельницкого, в 2018 году обусловлено двумя причинами.

"Во-первых, в прошлом году рынок испытывал давление из-за импорта подержанных машин по льготным акцизам. Во-вторых, категории покупателей новых машин и "евроблях" не пересекаются, но активный ввоз автомобилей на еврономерах разрывал цепочку продаж - владельцы б/у автомобилей на украинских номерах не могли продать по выгодной цене свои машины, чтобы купить новые", - пояснил эксперт.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.