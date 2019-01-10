Учасники ринку прогнозують стагнацію імпорту нових автомобілів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На ринок нових авто будуть тиснути продажі 'євроблях" в гарному стані

Учасники ринку і експерти очікують у 2019 році подальшого зниження рівня продажів нових легкових автомобілів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Здали назад: чому українці стали менше купувати нові автомобілі".

На думку директора з маркетингу компанії "Хюндай Мотор Україна" Тараса Лопачака, на ринок може вчинити вплив декількох факторів: президентські і парламентські вибори, волатильність курсу національної валюти, посилення ринку уживаних машин після введення нових акцизів. "Ми прогнозуємо, що в 2019 році буде продано 77 тисяч нових легкових автомобілів", - прогнозує він. Порівняно з 2018 роком, очікується зниження продажів на 1,8%.

Негативний прогноз і у AUTO-Consulting. У 2019 році зниження обсягу продажів нових автомобілів продовжитися, особливо відчутне падіння в першому кварталі, прогнозує директор компанії Олег Омельницький. "Поки салони не продадуть машини, ввезені через високі акцизи, вони не будуть ввозити нові партії автомобілів вже зі зменшеними акцизами. У результаті на ринку утворюється тимчасовий спад продажів нових машин", - пояснює він.

Негативного прогнозу для ринку нових автомобілів дотримуються і в Асоціації дилерів автомобілів з пробігом. На думку глави ассоциаии Тараса Коваленко, в 2019 році продажи уживаних машин будуть рости. "Наприклад, після легалізації "євроблях" частина з них у досить хорошому стані надійде на ринок як старі машини з українськими номерами. Це додатково збільшить пропозицію на ринку і знизить інтерес до нових автомобілів. Крім того, в результаті збільшення попиту на електромобілі на західних ринках там виросте пропозиція старих машин з бензиновими і дизельними двигунами. Завдяки зниженню цін на останні, вони будуть користуватися все більшою популярністю в Україні. Відповідно, це ще більше посилить позиції нових автомобілів", - вважає експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році імпорт старих автомобілів вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин. За рік в Україні було продано 78,4 тисяч нових легкових автомобілів, що на 2,4% менше, ніж було реалізовано машин роком раніше. При цьому в 2018 році в Україну імпортовано 120 тисяч вживаних автомобілів.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.