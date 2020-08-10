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МВД Беларуси: ситуация в стране контролируемая

Беларусь, Понедельник 10 августа 2020 01:56
МВД Беларуси: ситуация в стране контролируемая
Фото: протесты в Беларуси (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитрий Левицкий

МВД утверждает, что милиция контролирует ситуацию

Белорусская милиция полностью контролирует ситуацию в Минске и областях, где вспыхнули массовые протесты. Однако обобщенной информации о ситуации пока нет.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии журналистам БелТА.

Местные СМИ также сообщают, что в Минск прибудут дополнительные кареты скорой помощи.

Кроме того, МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

Добавим, что в некоторых городах Беларуси силовики опустили щиты и не трогают протестующих:

  • Жодино;
  • Пинск;
  • Кобрин;
  • Новополоцк;
  • Лида;
  • Бобруйск.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске ситуация самая горячая, там силовики применяют для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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