Учасники акції на Майдані з вимогами прийшли до Офісу президента

Фото: акція на Майдані (Влад Красінський/ РБК-Україна)

Учасники акції вимагають відставки глави Офісу президента Андрія Богдана

У Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" пішли до будівлі Офісу президента і парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасники акції оголосили вимоги до влади. Текст заяви зачитав ветеран Павло Білоус.

Демонстранти оголосили про створення "Руху опору капітуляції". Білоус зі сцени закликав взяти участь всіх небайдужих.

Фото: акція на Майдані (Влад Красінський/ РБК-Україна)

Також у заяві міститься заклик до фракцій "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" створити у Верховній раді міжфракційне об'єднання "Опозиційна платформа - ні капітуляції".

Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції України.

Учасники акції прийшли до Офісу президента і вимагали відставки голови ОП Андрія Богдана. Раніше він опублікував повідомлення у Facebook з скріншотами листування про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

14 жовтня учасники акції планують знову вийти на вулиці Києва.

Організатори віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, яка проходить сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, в тому числі військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 жовтня, в Києві розпочалася акція протесту "Зупинимо капітуляції". Тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб закликати українську владу відмовитися від реалізації "формули Штайнмайера" і створення нового закону про особливий статус Донбасу. Організатори акції назвали те, що відбувається "громадською акцією".