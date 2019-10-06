Учасники акції на Майдані з вимогами прийшли до Офісу президента

Учасники акції вимагають відставки глави Офісу президента Андрія Богдана
У Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" пішли до будівлі Офісу президента і парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна.
Учасники акції оголосили вимоги до влади. Текст заяви зачитав ветеран Павло Білоус.
Демонстранти оголосили про створення "Руху опору капітуляції". Білоус зі сцени закликав взяти участь всіх небайдужих.
Фото: акція на Майдані (Влад Красінський/ РБК-Україна)
Також у заяві міститься заклик до фракцій "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" створити у Верховній раді міжфракційне об'єднання "Опозиційна платформа - ні капітуляції".
Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції України.
Учасники акції прийшли до Офісу президента і вимагали відставки голови ОП Андрія Богдана. Раніше він опублікував повідомлення у Facebook з скріншотами листування про те, що людей збирали на Майдан за гроші.
14 жовтня учасники акції планують знову вийти на вулиці Києва.
Організатори віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, яка проходить сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, в тому числі військовослужбовці Національної гвардії.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 жовтня, в Києві розпочалася акція протесту "Зупинимо капітуляції". Тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб закликати українську владу відмовитися від реалізації "формули Штайнмайера" і створення нового закону про особливий статус Донбасу. Організатори акції назвали те, що відбувається "громадською акцією".