Пятерым участникам столкновений в Новых Санжарах сегодня изберут меру пресечения. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении участников столкновений 20 февраля.

"Пять человек, избрание меры пресечения которым сегодня будут рассматривать, получили подозрения по статье 294 - организация массовых беспорядков. Санкция от 4 до 8 лет. Будем просить содержание под стражей", - заявил Варченко.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме после размещения эвакуированных из Китая граждан Украины. Отметим, тогда в столкновениях пострадали несколько человек.

Также сообщалось, что среди протестующих в Новых Санжарах оказался ранее судимый за дезертирство. До этого министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для участников массовых беспорядков.