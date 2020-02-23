Среди митингующих в Новых Санжарах был осужденный за дезертирство, - МВД

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

На гражданина ждет суд, который определит меру ответственности за участие в массовых протестах

Среди митингующих в Новых Санжарах Полтавской области оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, сейчас мужчину ожидает суд, который определит меру его ответственности.

"Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки", - написал Геращенко.

Напомним, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.