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Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме

Новости » Общество     23.02.2020 - 18:49
Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме
Фото: Иван Варченко (mvs.gov.ua)

Правоохранители обеспечивают порядок на территории и по периметру объекта

Персонал санатория, медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По его словам, правоохранители и спецперсонал обеспечивают порядок на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта.

"Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта. Вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, которые происходят в зоне обсервации и вокруг этого. Мы имеем достаточно сил и средств для обеспечения безопасности от любых чрезвычайных ситуаций", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что по состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.

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Новости Украины Министерство внутренних дел Украины
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