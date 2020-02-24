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В полиции назвали сроки расследования дел по факту протестов в Новых Санжарах

Новости » Общество     24.02.2020 - 16:26
В полиции назвали сроки расследования дел по факту протестов в Новых Санжарах
Фото: Иван Варченко (mvs.gov.ua)

Проверяется причастность лиц, которые физически не участвовали в столкновениях

Следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, на данный момент правоохранители продолжают расследование в отношении шести человек в пяти уголовных делах.

"Выясняются роли и месте каждого человека и, если их действия содержат в себе признаки уголовного преступления, граждане будут привлекаться к уголовной ответственности. Сейчас таких лиц 6. Не исключено, что эта цифра возрастет. На расследование уголовных производств у следователей есть 2 месяца. После того, как следствие объявит гражданам подозрения, суд будет выбирать им меры пресечения", - отметил Варченко.

Также он сообщил, что правоохранители проверяют причастность лиц, которые физически не участвовали в столкновениях.

"Идентифицированы правонарушители и другие люди, которые совершали активные противоправные действия относительно препятствования движения эвакуированных из Китая лиц - местные жители. Но мы проверяем роль и участие и других людей, которые физически не вмешивались в противоправный процесс", - рассказал Варченко.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах прошли акции протеста, в ходе которых демонстранты пытались не пустить на территорию госпиталя эвакуированных из Уханя украинцев. В результате полиция задержала 24 человека, 23 из которых полиция готовит подозрения.

Также РБК-Украина писало, что Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

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