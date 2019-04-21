На участках уменьшилось количество наблюдателей

По сравнению с голосованием в первом туре выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

В частности, такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях. Так, по данным наблюдателей КИУ в Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет наблюдателей. В других случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя.

При этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительной. Так, от общественных организаций зарегистрировано 83 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 236. Однако на участках работает значительно меньше человек.

Стоит учитывать, что общественным организациям и кандидатам на пост президента Украины ненужно было повторно регистрировать наблюдателей для голосования 21 апреля. Поэтому официально количество наблюдателей сохранилась со времени проведения голосования 31 марта.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов. Как отмечается, в Яготине Киевская область наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок, где он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательной участке.

Отметим, что в 08:00 в Украине в день второго тура выборов открылись избирательные участки для голосования. В частности, первой страной, где стартовало голосование была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.