ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Без участия России нельзя решить конфликт на Донбассе, - Ермак

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 09:05
Без участия России нельзя решить конфликт на Донбассе, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и России", - сказал Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат до семи участников. Он предлагает включить в переговоры США, Британию и Канаду.

Также Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу. По его словам, такой формат может быть параллельным нормандскому.

Ранее РБК-Украина писало, что главной задачей перед потенциальной встречи между Зеленским и Путиным стоит анализ выполнения договоренностей парижского саммита нормандской встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донбасс переговоры Андрей Ермак
NEWS
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным