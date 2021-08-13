Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 42 страны, - Кулеба
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что число участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите будут участвовать представители 42 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.
"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - написал он.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.
Кроме того, вчера стало известно, что президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.