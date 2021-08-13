ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 42 страны, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 15:14
Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 42 страны, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что число участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите будут участвовать представители 42 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - написал он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

Кроме того, вчера стало известно, что президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформа Дмитрий Кулеба
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен