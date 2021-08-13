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Участь у саміті Кримської платформи підтвердили 42 країни, - Кулеба

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П'ятниця 13 серпня 2021 15:14
Участь у саміті Кримської платформи підтвердили 42 країни, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла. Вже відомо, що в саміті братимуть участь представники 42 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Facebook.

"День запуску наближається. Вранці було 40 учасників. А після обіду вже 42", - написав він.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

Крім того, вчора стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.

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Кримська платформа Дмитро Кулеба
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