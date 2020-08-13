За участие в протестах в Минске арестовали не менее 500 человек

За участие в протестах в белорусском Минске арестовали не менее 500 человек. Активистов арестовали 11 августа.

Об этом сообщает Тut.by.

В частности, Верховный суд Беларуси опубликовал список тех, кто получил "сутки" и только в судах Минска.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа", - информирует пресс-служба ВС республики.

Некоторым задержанным давали 4 и 25 суток административного ареста. При этом наиболее часто встречающийся срок - 15 суток.

Издание отмечает, что со дня выборов в Беларуси задержали более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Вероятно отпускают тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания. В этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

В четверг, 13 августа, по состоянию на 17:00 в республике вновь начались задержания.

Напомним, по состоянию на 10 августа правозащитники сообщали, что во время протестов задержали 213 человек, причем в Минске - 110 человек.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения; на сегодня известно о трех задержанных украинцах.