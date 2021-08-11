Участие Меркель в Крымской платформе пока под вопросом, - ОП

Участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите Крымской платформы пока под вопросом. График и программа визита главы немецкого правительства в Украину полностью еще не согласованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
"График и программа визита (в Украину - ред.) Меркель пока окончательно не согласованы. Мы ее приглашаем посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет станет известно в ближайшее время", - сказал Никифоров.
Напомним, учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".
Отметим, по состоянию на 11 августа, участие в саммите подтвердили 38 стран.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.