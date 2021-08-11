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Участь Меркель у Кримській платформі поки під питанням, - ОП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Участь канцлера Німеччини Ангели Меркель у саміті Кримської платформи поки під питанням. Графік і програма візиту глави німецького уряду в Україну повністю ще не узгоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова

"Графік і програма візиту (в Україну - ред.) Меркель поки остаточно не узгоджені. Ми її запрошуємо відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні стане відомо найближчим часом", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві в конференц-центрі "Парковий".

Відзначимо, станом на 11 серпня, участь в саміті підтвердили 38 країн.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю глав делегацій.

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ГерманияАнгела МеркельОфіс президентаКримська платформа