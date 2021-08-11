Участь Меркель у Кримській платформі поки під питанням, - ОП

Участь канцлера Німеччини Ангели Меркель у саміті Кримської платформи поки під питанням. Графік і програма візиту глави німецького уряду в Україну повністю ще не узгоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова
"Графік і програма візиту (в Україну - ред.) Меркель поки остаточно не узгоджені. Ми її запрошуємо відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні стане відомо найближчим часом", - сказав Никифоров.
Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві в конференц-центрі "Парковий".
Відзначимо, станом на 11 серпня, участь в саміті підтвердили 38 країн.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю глав делегацій.