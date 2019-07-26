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Участие в крестном ходе в Киеве примут более 20 тыс. человек, - полиция

Новости » Общество    26.07.2019 - 12:38
Участие в крестном ходе в Киеве примут более 20 тыс. человек, - полиция
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

К обеспечению публичной безопасности будут привлечены все подразделения полиции

Во время крестного хода в Киеве правоохранители ожидают участия более 20 тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции заявили, что полностью готовы к обеспечению публичной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси - Украины. В частности, к обеспечению публичной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. Также будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы.

Напомним, крестный ход в Киеве впервые пройдет для ПЦУ. Украинский Крестный ход во главе с Блаженнейшим Митрополитом Епифанием пройдет в Киеве 28 июля.

РБК-Украина писало, что в связи с крестным ходом 28 июля с 11:00 до 13:30 в столице ограничат движение транспорта на участке Владимирского проезда от Софийской до Михайловской площади.

Кроме того, добавим, что в прошлом году крестный ход проводился в поддержку единой церкви. В шествии приняли участие около 20 тыс. человек.

Отметим, крестный ход планируют также провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30. Шествие планируется от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. УПЦ КП проведет крестный ход в воскресенье, 28 июля, около 12:00 вокруг Владимирского собора.

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