В Киеве проходит Крестный ход в поддержку единой церкви

Крестный ход в Киеве проходит в спокойной обстановке

В Киеве рамках празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины начался Крестный ход в поддержку единой церкви. Участники шествия пройдут колонной от Владимирского собора через Софийскую площадь к Владимирской горке, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Крестный ход продолжается без нарушений общественного порядка, безопасность обеспечивают усиленные наряды полиции. Кроме того, в местах массового скопления людей дежурят медики, ситуация в целом спокойная. После молебна возле памятника Владимиру Великому ожидается второе за день выступление президента Украины Петра Порошенко. Изначально мероприятие было запланировано на 13:00, однако Крестный ход начался с некоторой задержкой.

Фото: Крестный ход в Киеве

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, 27 июля во время Крестного хода в Киеве были задержаны три человека. По данным полиции, они пытались задержать колонну, поэтому с задержанными провели профилактические беседы. Также сообщалось, что до 20 тыс. человек приняли участие в шествии, безопасность обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей.