Участь у хресній ході в Києві візьмуть понад 20 тис. осіб, - поліція

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

До забезпечення публічної безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції

Під час хресної ходи у Києві правоохоронці очікують участі понад 20 тисяч людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції заявивли, що повністю готові до забезпечення публічної безпеки людей під час масових заходів з нагоди відзначення 1031-ї річниці хрещення Київської Русі - України. Зокрема, до забезпечення публічної безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Також працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці.

Нагадаємо, Хресний хід у Києві вперше пройде для ПЦУ. Український Хресний хід на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Єпіфанієм пройде в Києві 28 липня.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з ходою 28 липня з 11:00 до 13:30 в столиці обмежать рух транспорту на ділянці Володимирського проїзду від Софійської до Михайлівської площі.

Крім того, додамо, що в минулому році Хресний хід проводився на підтримку єдиної церкви. В ході взяло участь близько 20 тис. осіб.

Зазначимо, хресну ходу планують також провести УПЦ та УПЦ КП. Так, УПЦ анонсувала хресну ходу на суботу, 27 липня, о 13:30. Хода планується від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври. УПЦ КП проводитиме хресний хід у неділю, 28 липня, близько 12:00 навколо Володимирського собору.