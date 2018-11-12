У Києві почався іспит кандидатів до антикорупційного суду, - ВККСУ

Фото: Сергій Козььяков (vkksu.gov.ua)

Конкурс на посади до обох палат Вищого антикорупційного суду складає 7 та 8 осіб на місце

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) у понеділок, 12 листопада, розпочала кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, котрі беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду та для 270 кандидатів, що претендують на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Козьякова, сьогодні почався перший підетап на вакансії у судах. Зокрема, оцінювання складається із дворівневого іспиту та співбесіди.

Розподіл заяв на конкурс до Верховного суду за касаційними судами такий:

Касаційний цивільний суд - 160, що складає 7 осіб еа місце

Касаційний кримінальний суд - 159, що складає 13 осіб на місце

Касаційний господарський суд - 111, що складає 7 осіб на місце

Касаційний адміністративний суд - 136, що складає 6 осіб на місце.

Окрім того, на конкурс до Вищого антикорупційного суду до анонімного письмового тестування допущені:

До Апеляційної палати ВАКС - 89 кандидатів, що складає 8 осіб на місце

До першоі інстанції ВАКС - 181 кандидат, що складає 7 осіб на місце.

Нагадаємо, у ВККСУ повдомили, що імена переможців на посади до Вищого антикорупційного суду і Верховного суду будуть оголошені до 20 лютого 2019 року.

Додамо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року.