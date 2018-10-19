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Сытник: не исключаю, что антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 13:12
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытник надеется, что антикоррупционный суд заработает до президентских и парламентских выборов

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сытника "Голосу Украины".

Так, Сытник надеется, что Высший антикоррупционный суд заработает до президентских и парламентских выборов, поскольку "во время предвыборной гонки придется о чем-то рассказывать".

"Сейчас есть 340 кандидатов (на должности судей ВАКС, - ред.), которые подали документы на конкурс, к сожалению, до сих пор не утвержден состав Совета международных экспертов. Но процесс пошел, и не исключаю, что в марте 2019 года антикоррупционный суд может заработать", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе судей Высшего антикоррупционного суда, выберут до конца октября 2018 года.

Вместе с тем, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец считает, что в работе Высшего антикоррупционного суда после его запуска возможные сложности из-за высокого количества коррупционных дел, которые будут переданы из судов общей юрисдикции.

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