ВККСУ обрала склад Ради міжнародних експертів Антикорупційного суду

Фото: ВККСУ (vkksu.gov.ua)

Міжнародні експерти матимуть право заблокувати кандидатури суддів Антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів Антикоррупционного суда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ВККСУ у Facebook.

Як зазначили у ВККСУ, до складу Ради увійшли експерти у галузі антикорупційного права досвідом суддів, адвокатів, прокурорів та суміжним досвідом у цих сферах у таких країнах як Данія, Литва, Англія, Шотландія, Канада, Республіка Македонія.

Зокрема, до першого складу Громадської ради міжнародних експертів увійшли: Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер,Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковська, Лорна Харріс, Сер Ентоні Хупер.

"Таким чином, утворена ГРМЕ, яка сприятиме комісії під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. В останню ніч перед голосуванням українська влада погодилася включити до закону норму про участь міжнародних експертів у формуванні Антикорупційного суду.

2 серпня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду.

Відзначимо, що у проекті державного бюджету на 2019 рік, який Кабінет міністрів подав до Верховної ради, закладено фінансування Вищого антикорупційного суду України в сумі 287 млн грн.