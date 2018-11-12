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Переможців на посади до антикорупційного суду оголосять у лютому, - ВККСУ

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 11:45
Фото: Сергій Козьяков (УНІАН)
Фото: Сергій Козьяков (УНІАН)

У другій половині лютого ВККСУ оголосить переможців до Верховного суду та Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) оголосить переможців до Вищого антикорупційного суду між 15 і 20 лютого 2019 року. Про це повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент Україна.

У понеділок, 12 листопада, ході брифінгу "Конкурс до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду як імплементаційний етап судової реформи: результати допуску кандидатів та іспит" Козьяков зазначив, що усі кандидати до судів старше 40 років.

"Ми очікуємо, що між 15 і 20 лютого ми оголосимо список переможців. Середній вік кандидатів складає між 40 і 49 роками", - розказав він.

Зокрема, сьогодні, 12 листопада, розпочалося кваліфікаційне оцінювання кандидатів. А 14 листопада кандидати, що успішно пройдуть першу частину іспиту, протягом 5,5 годин писатимуть практичне завдання.

За словами Козьякова, кандидатами є адвокати, науковці та судді.

Нагадаємо, на початку листопада Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів Антикорупційного суду. До складу Ради увійшли експерти у галузі антикорупційного права досвідом суддів, адвокатів, прокурорів та суміжним досвідом у цих сферах у таких країнах як Данія, Литва, Англія, Шотландія, Канада, Республіка Македонія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року.

 

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