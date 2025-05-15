Участь Путіна "передчасна"? У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною

Російська делегація перебуває в Стамбулі для участі в новому раунді переговорів з Україною, однак участь російського диктатора Володимира Путіна наразі не передбачена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські Telegram-канали.
"Підготовлено команду російських переговірників, склад якої затверджено розпорядженням президента(Путіна - ред.). Делегація вже в Стамбулі, чекає на початок переговорів", - зазначив Пєсков.
За його словами, говорити про участь Путіна "передчасно", адже незрозуміло, чи прибуде українська сторона та як саме пройдуть переговори.
Після завершення оголошеного Путіним триденного "перемир’я" (8–11 травня), Україна разом із партнерами по "Коаліції рішучих" закликала Росію до повного 30-денного режиму тиші з 12 травня. У разі відмови Європейський Союз пригрозив запровадити проти Москви нові жорсткі санкції.
У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультиматумів і запропонував поновити мирні переговори 15 травня в Стамбулі, де посередницьку роль згодилася відіграти Туреччина.
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до перемовин та особистої зустрічі з Путіним.
Однак Кремль досить довго приховував склад своєї делегації, яку відправить у Стамбул. Вчора пізно ввечері стало відомо, що Путін відправив чиновників низького рівня до Туреччини. Очолить російську делегацію Володимир Мединський - помічник Путіна, який вже був задіяний у перемовинах 2022 року.
Сьогодні Зеленський заявив, що його приїзд до Туреччини вже є посланням Путіну.
Цікаво і те, що раніше президент США Дональд Трамп уже заявив, що він розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.
Однак сьогодні він змінив свою думку, тепер він заявляє, що може відвідати перемовини, але є умова.
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