Зеленський про візит до Туреччини: "Я тут - і це послання для Путіна"
Президент Володимир Зеленський заявив, що його приїзд до Туреччини вже є посланням російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Журналісти запитали у Зеленського, чи має той послання для Путіна.
На це президент України відповів: "Я тут. Я думаю, це дуже чітке послання".
Переговори у Стамбулі
Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я" (8–11 травня), Україна разом із країнами "Коаліції рішучих" висунула вимогу запровадити з 12 травня повноцінне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови ЄС пригрозив Москві новими жорсткими санкціями.
У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультиматумів, і натомість запропонував поновити мирні переговори 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася виступити посередником. Зеленський також заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, але той поки не відповів, чи планує брати участь у переговорах.
Відомо, що український президент прибув до Туреччини.
За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, Путін не буде присутній під час переговорів Росії та України у Туреччині. Натомість він відправив чиновників низького рівня до Туреччини. Очолить російську делегацію Володимир Мединський - помічник Путіна, який вже був задіяний у перемовинах 2022 року.
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