Участь у мобілізації підриває імідж поліції, - Вигівський

За його словами, проблема не в небажанні виконувати такі завдання, а у впливі цього процесу на оцінку поліції з боку суспільства.

"Питання навіть не в тому, хоче чи не хоче. Тут не повинно бути подвійних стандартів. Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо, але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК", - зазначив Вигівський.

Глава Нацполу підкреслив, що участь у мобілізації є додатковим навантаженням для поліції, яка має виконувати свої основні правоохоронні функції.

Суспільство останнім часом негативно відноситься до поліцейських, бо ми залучені до мобілізації разом з ТЦК СП, - голова Нацполу Вигівський (інфографіка РБК-Україна)

"Але це не наша основна робота і всі забувають, коли знову кажуть, що ми повинні максимально бути задіяні у мобілізації, що у нас є ще багато іншого функціоналу. Однак нашу правоохоронну функцію ніхто не забирав, це все додаткове навантаження", - пояснив він.

Вигівський наголосив, що такі обставини суттєво шкодять іміджу поліції.

"Тому я кажу, що для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться", - додав правоохоронець.