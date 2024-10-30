Участь КНДР у війні може призвести до нових форм підтримки України, - Остін

Главу Пентагону запитали про те, чи здатна можлива участь КНДР у війні РФ проти України призвести до того, що західні країни почнуть направляти своїх військових для участі в бойових діях на боці Києва.

"Ви згадали про мої висловлювання щодо потенційного розширення цього конфлікту. Так, це (можлива участь КНДР у війні в Україні - ред.) може підштовхнути інших вжити заходів, різні види дій. Але я не буду будувати здогадки про те, що саме може статися", - сказав Остін.

За його словами, "є низка варіантів того, що може трапитися".