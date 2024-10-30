Участь КНДР у війні може призвести до нових форм підтримки України, - Остін

Можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Главу Пентагону запитали про те, чи здатна можлива участь КНДР у війні РФ проти України призвести до того, що західні країни почнуть направляти своїх військових для участі в бойових діях на боці Києва.
"Ви згадали про мої висловлювання щодо потенційного розширення цього конфлікту. Так, це (можлива участь КНДР у війні в Україні - ред.) може підштовхнути інших вжити заходів, різні види дій. Але я не буду будувати здогадки про те, що саме може статися", - сказав Остін.
За його словами, "є низка варіантів того, що може трапитися".
Нагадаємо, днями стало відомо, що Північна Корея відправила солдатів для допомоги Росії у війні проти України.
Як зазначав голова ГУР Кирило Буданов, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді. Зокрема, раніше стало відомо, що у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу КНДР.
Сьогодні видання Financial Times з посиланням на українську розвідку повідомило, що у Курську область вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони перебувають за близько 50 кілометрів від кордону з Україною.
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