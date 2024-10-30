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Участие КНДР в войне может привести к новым формам поддержки Украины, - Остин

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Главу Пентагона спросили о том, способно ли возможное участие КНДР в войне РФ против Украины привести к тому, что западные страны начнут направлять своих военных для участия в боевых действиях на стороне Киева.

"Вы упомянули о моих высказываниях относительно потенциального расширения этого конфликта. Да, это (возможно участие КНДР в войне в Украине - ред.) может подтолкнуть других принять меры, разные виды действий. Но я не буду строить догадки о том, что именно может произойти", - сказал Остин.

По его словам, "есть ряд вариантов того, что может случиться".

КНДР отправила войска в Украину

Напомним, недавно стало известно, что Северная Корея отправила солдат для помощи России в войне против Украины.

Как отмечал глава ГУР Кирилл Буданов, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре. В частности, ранее стало известно, что во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа КНДР.

Сегодня издание Financial Times со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся в около 50 километрах от границы с Украиной.

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