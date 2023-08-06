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Учасники саміту в Джедді досягли згоди з двох питань, - ЗМІ

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Учасники саміту в місті Джедда Саудівської Аравії досягли згоди з двох питань після першого дня консультацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За даними видання, всі учасники переговорів про війну в Україні вважають, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН.

Учасники також домовилися створити робочі групи для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом. Також ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав. За даними джерел газети, вона може відбутися до кінця року.

Саміт у Джедді

У Саудівській Аравії відбувається зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті беруть участь представники 40 країн, зокрема США, Канади, Китаю, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики.

В офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Водночас Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками, що має допомогти припинити бойові дії.

Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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