Переговори щодо української формули миру. Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Цими вихідними в Саудівській Аравії стартує мирний саміт щодо України. На переговори 5-6 серпня зберуться радники лідерів майже 40 країн. Серед учасників не тільки західні союзники, а й представники держав, які з початку повномасштабного вторгнення РФ дотримувалися нейтральної позиції.

Усі подробиці зустрічі в Саудівській Аравії розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.

Головне про саміт

Місцем проведення переговорів став "економічний центр" Королівства Саудівська Аравія – Джидда. Це друге за величиною місто країни після столиці Ер-Ріяда.

Запрошення отримали радники лідерів близько 40 держав. Окрім західних чиновників, на саміті будуть представлені країни Глобального Півдня (Індія, Бразилія, ПАР та ін.). Участь у зустрічі підтвердили в Китаї.

Тема саміту – обговорення реалізації формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Це друга зустріч такого формату. Перші переговори відбулися в Копенгагені (Данія) в червні 2023, а наступним етапом після Саудівської Аравії може стати Глобальний саміт на рівні лідерів країн.

Українську делегацію очолить керівник ОП Андрій Єрмак. На полях саміту відбудуться багатосторонні та двосторонні переговори з делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Партнери РФ та союзники України: хто бере участь у зустрічі

На переговорах у Джидді будуть присутні високопосадовці близько 40 країн – радники лідерів держав з національної безпеки та політичні радники.

Запрошені як близькі партнери Києва з G7 та Європи, так і країни, які дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні і продовжують співпрацю з РФ. Серед учасників будуть Бразилія, Аргентина, Єгипет, Індонезія, ПАР, Замбія, Індія, Чилі.

До переговорів приєднається китайська делегація на чолі зі спецпредставником Лі Хуеєм. Про це стало відомо за день до події.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю, "Пекін готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні".

За даними видання The Wall Street Journal, Китай, імовірно, погодиться на розгляд української формули миру.

Хоча Пекін намагається зберегти нейтральну позицію, нещодавній вихід РФ із зернової угоди може змінити риторику щодо питання України, оскільки Китай був одним із найбільших покупців українського зерна. До того ж війна негативно позначається на економіці КНР та її глобальних цілях у Європі.

Фото: спецпредставник КНР з врегулювання війни в Україні Лі Хуей відвідає саміт у Джидді (росЗМІ)

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що на саміті будуть представлені різні континенти, у тому числі й країни Глобального Півдня.

"Це дуже важливо, тому що у таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, у других частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру", – наголосив він.

Саміт без Росії та її наративів

Радник глави Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що після успіху першого саміту в Копенгагені переговори вийшли на новий рівень, адже кількість учасників збільшилася більш як удвічі (з 15 до майже 40).

"Залучаємо додаткові країни Глобального Півдня, а головне – проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії щодо підтримки України виключно країнами Колективного Заходу", - наголосив Жовква.

Зазначимо, представників Росії на саміт до Саудівської Аравії не запрошували.

У відповідь на заклик Мексики запросити "обидві сторони конфлікту" в Офісі президента заявили, що раді бачити представників усіх країн, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, "однак це форум відповідальних держав, які поважають міжнародне право та статут ООН. Тому Росії там не буде", – розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Зі свого боку речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль уважно стежитиме за зустріччю, хоча поки і не розуміє, "які цілі ставляться і про що йтиметься".

Що на порядку денному

Головною темою переговорів буде формула миру для України. Очікується, що учасники зосередяться на пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації мирного плану, який винесуть на Глобальний саміт лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком рухається до Глобального саміту і дуже важливо, що світ бачить: справедливе та чесне завершення російської агресії принесе користь усім у світі.

"Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю", – додав глава держави.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, мета зустрічі в Саудівській Аравії – виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення Глобального саміту миру.

Єрмак нагадав, що стратегія імплементації мирного плану складається із трьох етапів. Один із них – зустріч на рівні послів для детального обговорення кожного пункту Формули. Другий етап – саміт на рівні радників з нацбезпеки, за підсумками якого має бути досягнуто єдиної позиції щодо механізму реалізації ініціативи для досягнення миру.

Фінальним етапом має стати установчий саміт на рівні лідерів держав, на якому відбудеться імплементація Формули. Україна працює над його організацією вже цієї осені.

Як раніше писало The Wall Street Journal, саміт у Джидді може ще більше консолідувати міжнародну підтримку України, оскільки багато його учасників досі дотримувалися нейтралітету.

Фото: зустріч у Копенгагені щодо мирного плану України (t.me/ermaka2022)

Співрозмовники WSJ висловили думку, що під час нової зустрічі вдасться врегулювати розбіжності між Україною та країнами, що розвиваються, про умови закінчення війни.

Адже на минулому саміту в Копенгагені був розрив у поглядах цих сторін переговорів. Тоді частина учасників дала зрозуміти, що відкрита для обговорення загальних принципів плану України, але не підпишеться під формулою миру.

Очікування від переговорів

Заступник голови ОП Ігор Жовква розповів, що за підсумками саміту українська сторона очікує як мінімум:

узгодити філософію 10 пунктів формули миру;

підготувати план майбутнього Глобального саміту на рівні лідерів (час, місце та порядок денний).

У США висловили думку, що саміт у Саудівській Аравії стане початком процесу реалізації мирної ініціативи і шансом для держав напряму почути українську сторону. Однак кардинальних рішень щодо мирного плану на переговорах не очікують.

Представник Держдепу Метью Міллер звернув увагу, що для старту справжнього мирного процесу РФ має продемонструвати свою готовність розпочати переговори. Проте Кремль поки що цього не зробив.

Крім того, однією із цілей саміту може стати залучення Китаю до мирного врегулювання в Україні. Так, WSJ із посиланням на західних дипломатів писало, що Саудівська Аравія була обрана для проведення переговорів частково через відносини цієї країни з КНР.

Що передбачає українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона включає 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);

справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);

екоцид, потреба негайного захисту природи;

недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);

фіксація закінчення війни.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.