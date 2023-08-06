Участники саммита в Джидде достигли соглашения по двум вопросам, - СМИ

По данным издания, все участники переговоров о войне в Украине считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.

Участники также договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования войны в Украине, предложенного Киевом. Также ведутся переговоры о сроках проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, она может состояться до конца года.

Саммит в Джидде

В Саудовской Аравии проходит встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите принимают участие представители 40 стран, в том числе США, Канады, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

В то же время Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников, что должно помочь прекратить боевые действия.

Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.