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Учасники механізму розрахунків з Іраном INSTEX вирішили припинити його діяльність

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Четвер 09 березня 2023 20:37
Учасники механізму розрахунків з Іраном INSTEX вирішили припинити його діяльність Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Учасники створеного у 2019 році європейського механізму для фінансових розрахунків з Іраном INSTEX ухвалили рішення про припинення його діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву учасників INSTEX, яка опублікована на сторінці МЗС Німеччини.

"Учасники - Бельгія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Британія - ухвалили рішення про розпуск INSTEX", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм протягом останніх 4 років послідовно працював для полегшення торговельного обміну між Європою та Іраном. Учасники додали, що Іран систематично перешкоджав роботі механізму.

"Через постійні відмови Ірану співпрацювати, учасники INSTEX дійшли висновку, що основи для продовження його роботи більше немає", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань зброї Ірану за межами Близького Сходу.

У середу, 8 березня, Британія запровадила нові санкції проти Ірану через порушення прав жінок.

Іран таємно поставив Росії велику кількість куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

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