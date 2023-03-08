Британія запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.

Великобританія ввела санкції проти іранського державного Штабу щодо заохочення чесноти та утримання від пороку. Також під обмеження потрапив і його голова Сайєда Мохаммада Салеха Хашемі Голпаєгані.

Штаб, який є однією з державних структур Ірану, бере участь у визначенні норм поведінки в суспільстві та стежить за тим, щоб вони дотримувалися.

"Його співробітники змушують іранських жінок носити хіджаби, у тому числі силою. Держструктура несе відповідальність за порушення права на свободу та безпеку, а також права на свободу вираження думок шляхом встановлення обов'язкового дрес-коду для жінок та контролю за його дотриманням, у тому числі за рахунок необґрунтованого використання сили проти жінок, яких вважали порушницями "дрес-коду", - заявили у Британії.

Також Британія запровадила санкції представники Сирії, Південного Судану та Центральноафриканської Республіки.