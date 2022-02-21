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Убытки экономики и бюджета от повышения ренты за 3 года составят 100 млрд грн, - экс-министр

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 12:08
Убытки экономики и бюджета от повышения ренты за 3 года составят 100 млрд грн, - экс-министр Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение налогов на добычу природного газа в Украине приведет к падению собственной добычи газа на 1-2 млрд м3, что наносит экономике и бюджету ущерб в размере 100 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы Министерства энергетики Ольги Буславец.

"Повышение ренты приведет к сокращению добычи газа в Украине на 1-2 млрд м3 и увеличению зависимости страны от его импорта и еще большей угрозы энергетической безопасности страны. Ущерб экономике и государственному бюджету от этого решения за первые 3 года составит 3 млрд долларов, или 100 млрд грн", - отметила эксперт.

Снижение собственной добычи газа приведет к росту доли импорта в корзине поставки газа населению и, как следствие, к необходимости повышения тарифов, отметила Буславец.

"Особенно несправедливо, что таким образом нам предлагают заплатить за просчеты руководителя "Нафтогаза", который при наличии на счетах компании 2 млрд долларов не закупил на них весной 2021 года дополнительных 9 млрд м3 газа. Цену такого просчета несложно подсчитать. Сегодняшняя стоимость этого объема газа около 9 млрд долларов", - подчеркнула Буславец.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.

После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.

Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.

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