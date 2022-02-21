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Збитки економіки і бюджету від підвищення ренти за 3 роки складуть 100 млрд грн, - екс-міністр

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 12:08
Збитки економіки і бюджету від підвищення ренти за 3 роки складуть 100 млрд грн, - екс-міністр Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Підвищення податків на видобуток природного газу в Україні призведе до падіння власного видобутку газу на 1-2 млрд м3, що завдають економіці і бюджету збитки в розмірі 100 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-очільника Міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Підвищення ренти призведе до скорочення видобутку газу в Україні на 1-2 млрд м3 і збільшення залежності країни від його імпорту та ще більшої загрози енергетичної безпеки країни. Збитки економіки та державного бюджету від цього рішення за перші 3 роки становитимуть 3 млрд доларів, або 100 млрд грн", - зазначила експерт.

Зниження власного видобутку газу призведе до зростання частки імпорту в кошику постачання газу населенню і, як наслідок, до необхідності підвищення тарифів, зазначила Буславець.

"Особливо несправедливо, що таким чином нам пропонують заплатити за прорахунки керівника "Нафтогазу", який при наявності на рахунках компанії 2 млрд доларів не закупив на них навесні 2021 року додаткових 9 млрд м3 газу. Ціну такого прорахунку не важко підрахувати. Сьогоднішня вартість цього обсягу газу близько 9 млрд доларів", - наголосила Буславець.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроект про підвищення ренти на видобуток газу.

Після цього Кабінет Міністрів України зареєстрував свій законопроект про прив'язку рентної плати за видобуток газу до ціни його реалізації. В урядовому документі ставки ще вище.

Раніше уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину. Стартова ціна повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до обліку рентних платежів) і може включати в себе надбавку не більше 24%.

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